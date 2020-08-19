نجوى كرم ونخبة من النجوم العرب يدعمون حملة #كلنا_معكم!

إنضمّت شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم برفقة عدة نجوم عرب إلى حملة “كلنا معكم” لدعم الشعب اللبناني، بعد انفجار مرفأ بيروت، الذي حوّل العاصمة اللبنانية إلى مدينة منكوبة.

وشاركت نجوى عبر حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي هذا الإثنين، مقطع فيديو للحملة التضامنية، التي أطلقتها مؤسسات ورجال وسيّدات أعمال من الجالية اللبنانية في كندا، بدعمٍ من الحكومة الكندية والتي تشجّع على التبرع لصالح المتضرّرين في بيروت.









وظهر في الفيديو -مع شمس الأغنية- كلٌّ من الفنانين: راغب علامة​، ​عاصي الحلاني​، وليد توفيق، ملحم زين، ​نانسي عجرم​، ​كاظم الساهر​، ​مايا دياب​، ​كارول سماحة​، ​شيرين عبد الوهاب​، صابر الرباعي، ​سعد لمجرد​، بالإضافة إلى المنتج يوسف حرب.