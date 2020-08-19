“هل يمكن العيش مع المجرمين؟”.. لافتة “المقاوم سليم عياش” تستفز اللبنانيين

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان بصورة رفعها مناصرو حزب الله في بلدة حاروف الجنوبية (قضاء النبطية)، كتب عليها: “أبناء بلدة حاروف يفتخرون بابنهم المقاوم الحاج سليم عياش”.

ولاقت هذه الصورة، التي علقت إلى جانب علم حزب الله وحركة أمل، رفضا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين اعتبروها استفزازا لفئة من اللبنانيين.









استفزاز

اذا ابتليتم بالمعاصي فاستتروا pic.twitter.com/esGSPwQAmp — Fares Souaid (@FaresSouaid) August 19, 2020

واعتبر أحد الناشطين أن كافة الاغتيالات في لبنان وسوريا والعراق نفذتها مليشيات تابعة لإيران والنظام السوري باسم “المقاومة والممانعة”.

في بلدة حاروف في قضاء النبطية بجنوب #لبنان مسقط رأس المدان باغتيال رفيق الحريري سليم عياش رفعت لافتات تصفه بالمقاوم

يعني كافة الإغتيالات والضحايا الذين قتلوا في لبنان وسورية والعراق وشردوا من ديارهم قتلتهم مليشيات شيعية تابعين لإيران والنظام السوري بإسم "المقاومة" "والممانعة" pic.twitter.com/oOwmTfF6Uq — صوت الذين لا صوت لهم (@aboaymankhaledk) August 18, 2020

وسأل مواطن آخر “هل يمكن التعايش مع المجرمين؟”.

اهالي بلدة حاروف يقتخرون بابنهم المجرم (المقاوم) هل يمكن التعايش مع هكذا سفله مجرمون؟؟؟ pic.twitter.com/6mgLLixDqh — Habib.. Bazih (@SaamSam18) August 18, 2020

للتصحيح: أبناء بلدة "خاروف" مش "حاروف" ما في غير الخواريف بيعملوا من الجريمة مقاومة. تفه. #سليم_عيّاش #حزب_الله_ارهابي pic.twitter.com/uCgzoEJlKu — Tracy Chamoun (@Tracchamoun) August 18, 2020

إشارة إلى أن المحكمة الخاصة بلبنان قضت، الثلاثاء، بإدانة سليم عياش (56 عاما)، العضو في حزب الله، بخمس تهم ترتبط بجريمة اغتيال رئيس الوزراء الأسبق، رفيق الحريري.

وكانت لائحة الادعاء قد قالت إن عياش هو مسؤول عسكري في حزب الله، قاد عملية الاغتيال، وأنه “المسؤول عن الخلية التي نفذت عملية الاغتيال وشارك شخصيا في التنفيذ”.

وتلا القاضي، ديفيد راي، الحكم بإدانة عاش في خمس نهم هي “المؤامرة لارتكاب عمل إرهابي، وارتكاب عمل إرهابي باستخدام عبوة متفجرة، وقتل متعمد لرفيق الحريري مع سبق الإصرار والترصد، وقتل متعمد لـ 21 شخصا ورفيق الحريري، ومحاولة قتل متعمدة 226 شخص وقتل متعمد لرفيق الحريري”.

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