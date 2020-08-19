جميل السيد: رفيق الحريري “أهلو قتلوا”!

اعتبر النائب جميل السيد في اتصال مع “الجديد” ان الحكم الذي صدر اليوم عن المحكمة الخاصة بلبنان اليوم هو ادانة وفشل للتحقيق الذي بدأ بشهود زور واتهام سوريا.

وقال السيد: “الرئيس رفيق الحريري بالمفهوم المعنوي قتله أهله مجدداً اليوم واسأل انه بعد دفع 900 مليون دولار و15 سنة تحقيق ماذا فعلوا؟ و “الشعب اللبناني يجب ان يعرف انهم ضحكوا عليه ودفعوه مصاري”، مضيفاً: ” “لو ما فيه جرصة دولية بدها تصير” كان طلع سليم عياش براءة اليوم ايضاً وهذه المحكمة خدعت وعبرت اليوم انها “انخدعت”.









واضاف: ” نفس الاداة التي زورت لا يمكن اعتمادها اداة للمحاكمة وقرار ظني جديد وهذا فشل للمدعي العام في المحكمة الخاصة بلبنان ولجنة التحقيق الدولية وللدولة اللبنانية”.

وفي سياق آخر اعتبر السيد ان “التحقيق المتعلق بانفجار مرفأ بيروت سيكون تزويراً والقاضي غسان عويدات يجب ان يتنحى عن التحقيق بتفجير المرفأ”

المصدر: الجديد