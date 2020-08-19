تجنيس قيادات حماس…. يثير انتقادات غربية ضد تركيا – بقلم أحمد محمد

أعرب مسؤولون كبار في الحكومة التركية عن استيائهم من الكشف الأخير لصحيفة الديلي تلغراف البريطانية ، حيث ورد فيه أن تركيا منحت 12 من كبار نشطاء حماس الجنسية التركية التي تسمح لهم بالتنقل بحرية في جميع أنحاء العالم.

واشار التليفزيون البريطاني في تقرير له إلى أن اللافت أن ما أزعج الأتراك أن صحيفة التلغراف أشارت إلى أن من سرب هذه المعلومات المتعلقة بالتجنيس هم قيادات من حركة حماس ، الأمر الذي سبب احراجا لتركيا وتسبب في حدوث توتر بين تركيا وبعض الدول الغربية مع تسريب قيادات حماس لهذه المعلومة.









واشار التقرير إلى دقة وصعوبة هذه النقطة ، خاصة مع صعوبة السيطرة على التحركات أو التصريحات التي يدلي بها قيادات حماس في تركيا بين الحين والآخر ، وهي التصريحات التي باتت تمثل إحراجا لتركيا ومؤسساتها خاصة وأن لتركيا الكثير من الحسابات السياسية المعقدة ليس فقط مع أوروبا ولكن مع الولايات المتحدة ، ولا ترغب في أن تسبب هذه التصريحات أزمات لها في النهاية.

جدير بالذكر أن بعض من الجهات الأمريكية وجهت أنتقادات لتركيا لدعمها لحركة حماس ، الأمر الذي ساهم في طرد بعض من مسؤولي الحركة من البلاد مثل صالج العاروري على سبيل المثال ، عقب الكشف عن تخطيطه للقيام بعمليات ضد إسرائيل من تركيا ، الأمر الذي يزيد من دقة هذه الأزمة.