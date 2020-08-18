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كيف علقت إليسا على قرار المحكمة الدولية في قضية رفيق الحريري؟

August 18, 2020

عبرت النجمة اللبنانية إليسا عن غضبها من القرار الذي أصدرته ​المحكمة الدولية​ بقضية اغتيال ​رفيق الحريري، وسألت باستغراب على موقع “تويتر” ما إذا كانت هناك “تسوية أمريكية إيرانية سورية فرنسية إسرائيلية عالمية؟”، وفق ما كتبت “طيب، جبران التويني، سمير قصير، بيار الجميل ،وليد عيدو، وسام الحسن وغيرن وغيرن مين قتلن؟!!! اوعى حدا يقلي ما في تسوية اميريكية ايرانية سورية فرنسية اسرائيلية عالمية عم تركب على اشلاء اللي راحوا !!”.

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