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شدياق: الحكم خيّب ظني في مكان ما.. الله لا يقبل الظلم وما بيصحّ إلا الصحيح

August 18, 2020

كشفت الوزيرة السابقة مي شدياق ان حكم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان خيّب ظني في مكان ما، مؤكدة ان “الله لا يقبل الظلم وسنصل إلى مرحلة يلقى فيه المتورّطون في تخطيط وتنفيذ جريمة اغتيال الحريري مصير الفخ الذي نصبوه لغيرهم وما بيصحّ إلا الصحيح”.

وقالت شدياق في حديث للـmtv: “عندما تحدّد المحكمة الدوليّة أنّ جريمة اغتيال الحريري وقعت بعد “البريستول 3″ وبعد اجتماع مع وليد المعلّم واستمعنا جيّداً للتسريب الصوتي بين المعلّم والحريري ممّا يدلّ على أنّ نظام الأسد متورّط مئة في المئة بعملية الإغتيال ولو لم تحصل إدانة مباشرة له”.




على صعيد آخر، قالت شدياق: “أنا مع تحقيق دولي في تفجير المرفأ لأن لا ثقة بالتحقيق المحلي”.

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