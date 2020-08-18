شدياق: الحكم خيّب ظني في مكان ما.. الله لا يقبل الظلم وما بيصحّ إلا الصحيح

كشفت الوزيرة السابقة مي شدياق ان حكم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان خيّب ظني في مكان ما، مؤكدة ان “الله لا يقبل الظلم وسنصل إلى مرحلة يلقى فيه المتورّطون في تخطيط وتنفيذ جريمة اغتيال الحريري مصير الفخ الذي نصبوه لغيرهم وما بيصحّ إلا الصحيح”.

وقالت شدياق في حديث للـmtv: “عندما تحدّد المحكمة الدوليّة أنّ جريمة اغتيال الحريري وقعت بعد “البريستول 3″ وبعد اجتماع مع وليد المعلّم واستمعنا جيّداً للتسريب الصوتي بين المعلّم والحريري ممّا يدلّ على أنّ نظام الأسد متورّط مئة في المئة بعملية الإغتيال ولو لم تحصل إدانة مباشرة له”.









على صعيد آخر، قالت شدياق: “أنا مع تحقيق دولي في تفجير المرفأ لأن لا ثقة بالتحقيق المحلي”.