القاضي جرمانوس: إختصاص المحكمة الخاصة محصور بتحديد المسؤولية الجنائية للأفراد.. مجلس الامن بامكانه ربط الافراد بالدول

غرد القاضي بيتر جرمانوس على حسابه على تويتر معلقاً على قرار المحكمة الدولية الخاصة في لبنان، فكتب: تختص المحكمة الخاصة بالنظر في الجرائم التالية فقط

– الأعمال الإرهابية (المواد 314 – 316)

– الجنايات الواقعة على حياة الإنسان (المواد 547 – 568)

– الجمعيات غير المشروعة (المواد 335 – 339)

– عدم الإبلاغ عن الجرائم (398 – 400)

– العصيان والحرب الأهلية(المادتين 6 و7 من قانون الإرهاب)

في موضوع قرار المحكمة الدولية الخاصة





إختصاص المحكمة الخاصة لا يشمل محاكمة الدول انما يبقى محصوراً بتحديد المسؤولية الجنائية للأفراد من المفترض ان يتبلغ مجلس الامن مضمون هذا القرار ومن ثم يبني قراره السياسي بربط الافراد بهذه الدول موضوع مفتوح على شتى الاحتمالات — Peter Germanos (@GermanosPeter) August 18, 2020

واضاف جرمانوس في تغريدة أخرى: في موضوع قرار المحكمة الدولية الخاصة

إختصاص المحكمة الخاصة لا يشمل محاكمة الدول انما يبقى محصوراً بتحديد المسؤولية الجنائية للأفراد

من المفترض ان يتبلغ مجلس الامن مضمون هذا القرار ومن ثم يبني قراره السياسي بربط الافراد بهذه الدول