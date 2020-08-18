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القاضي جرمانوس: إختصاص المحكمة الخاصة محصور بتحديد المسؤولية الجنائية للأفراد.. مجلس الامن بامكانه ربط الافراد بالدول

August 18, 2020

غرد القاضي بيتر جرمانوس على حسابه على تويتر معلقاً على قرار المحكمة الدولية الخاصة في لبنان، فكتب: تختص المحكمة الخاصة بالنظر في الجرائم التالية فقط
– الأعمال الإرهابية (المواد 314 – 316)
– الجنايات الواقعة على حياة الإنسان (المواد 547 – 568)
– الجمعيات غير المشروعة (المواد 335 – 339)
– عدم الإبلاغ عن الجرائم (398 – 400)
– العصيان والحرب الأهلية(المادتين 6 و7 من قانون الإرهاب)

واضاف جرمانوس في تغريدة أخرى: في موضوع قرار المحكمة الدولية الخاصة

إختصاص المحكمة الخاصة لا يشمل محاكمة الدول انما يبقى محصوراً بتحديد المسؤولية الجنائية للأفراد

من المفترض ان يتبلغ مجلس الامن مضمون هذا القرار ومن ثم يبني قراره السياسي بربط الافراد بهذه الدول

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