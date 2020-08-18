عون: من المستحيل أن يكون انفجار المرفأ سببه أسلحة لـ”حزب الله”

لفت الرئيس ميشال عون إلى أنّ‭‭ ‬‬فرضية أن يكون الانفجار الهائل في مرفأ بيروت نجم عن انفجار مستودع لأسلحة جماعة حزب الله “مستحيلة” لكن التحقيق سيشمل كل الاحتمالات.

وأضاف عون، في مقابلة مع صحيفة كورييري ديلا سيرا الإيطالية نُشرت اليوم، إنّ “حزب الله” لم يكن يخزن أسلحة في المرفأ”.









وردّاً على سؤال عن تلك الفرضية التي يروّج لها البعض، قال عون: “مستحيل، لكن الأحداث الجسام كتلك الحادثة تشحذ الروح والخيال”، مشيراً إلى أنّ “التحقيق يتحرّى ما إذا كان الانفجار نجم عن إهمال أم حادث أم “تدخل خارجي”.

وأضاف للصحيفة الإيطالية: “على الرغم من أنه يبدو كحادث لكنني أريد أن أتحاشى اتهامي بعدم الاستماع إلى جميع الأصوات”.

وقال إنّ كثيرين تحدثوا عن رؤية طائرات تمرق في السماء فوق المرفأ قبل الانفجار مباشرة، وعلى الرغم من أنّ هذا الحديث “لا يعوّل عليه كثيراً” فإنّه يجب الاستماع له.