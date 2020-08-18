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بالفيديو.. أصدقاء وليد توفيق في قطر يعينون عائلات لبنانية منكوبة بطائرتي مساعدات

August 18, 2020

تضامناً مع العائلات اللبنانية المنكوبة جراء انفجار مرفأ بيروت وصلت إلى مطار رفيق الحريري الدوليّ طائرتان من المساعدات المحمّلة بالمواد الغذائية والأواني المنزلية وغيرها من الاحتياجات الآتية من الدوحة بكثير من رسائل الحبّ لبيروت وأهلها.

وقدّم هذه المساعدات التي وصلت من الدوحة رجال أعمال عرب ومن مختلف الجاليات المقيمة في دولة قطر وهم أصدقاء النجم العربي وليد توفيق الذي استلم هذه المساعدات لحظة وصولها من أصدقائه.




وعلى حسابه الرسميّ على “تويتر” نشر توفيق مقطع فيديو شكر فيه الأيادي البيضاء السخيّة من الدول الأجنبية وخاصة الدول العربيّة والإخوان العرب الذين وقفوا إلى جانب بلده لبنان في هذه المحنة الفظيعة… وكتب: “كل الشكر لكم”.

كما نشر توفيق بعض الصور خلال استلامه المساعدات الموضبة وعلقّ عليها: “لا شكر على واجب أقل شي منساعد فيه أهلنا وبلدنا الحبيب لبنان”.

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