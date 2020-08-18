بالفيديو.. أصدقاء وليد توفيق في قطر يعينون عائلات لبنانية منكوبة بطائرتي مساعدات

تضامناً مع العائلات اللبنانية المنكوبة جراء انفجار مرفأ بيروت وصلت إلى مطار رفيق الحريري الدوليّ طائرتان من المساعدات المحمّلة بالمواد الغذائية والأواني المنزلية وغيرها من الاحتياجات الآتية من الدوحة بكثير من رسائل الحبّ لبيروت وأهلها.

وقدّم هذه المساعدات التي وصلت من الدوحة رجال أعمال عرب ومن مختلف الجاليات المقيمة في دولة قطر وهم أصدقاء النجم العربي وليد توفيق الذي استلم هذه المساعدات لحظة وصولها من أصدقائه.









وعلى حسابه الرسميّ على “تويتر” نشر توفيق مقطع فيديو شكر فيه الأيادي البيضاء السخيّة من الدول الأجنبية وخاصة الدول العربيّة والإخوان العرب الذين وقفوا إلى جانب بلده لبنان في هذه المحنة الفظيعة… وكتب: “كل الشكر لكم”.

كل الشكر للأيادي البيضاء pic.twitter.com/b1xW28fiDM — Walid Toufic (@WalidToufic) August 17, 2020

كما نشر توفيق بعض الصور خلال استلامه المساعدات الموضبة وعلقّ عليها: “لا شكر على واجب أقل شي منساعد فيه أهلنا وبلدنا الحبيب لبنان”.