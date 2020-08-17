.فرنجية يردّ على فيلتمان: حافظنا على مسرح جريمة إغتيال رفيق الحريري

بعد كلام السفير السابق للولايات المتحدة الأميركية لدى لبنان جيفري فلتمان عن معنى مناداته بتحقيق شامل شفاف وموثوق لانفجار مرفأ بيروت، حيث قال لبرنامج “عشرين 30” عبر الـ LBCI أن “ما أعنيه هو ليس ما حصل في 14 شباط 2005 عندما أرسل وزير الداخلية انذاك سليمان فرنجية جرافات لمحاولة تغطية ما حصل عندما قتل الرئيس الحريري و21 أخرون تحت ستار ترميم الشوارع واعادة فتحها”، ردّ مكتب سليمان فرنجية على فلتمان.

وقال مكتب سليمان فرنجية: “خلافاً لما ورد على لسان السيد فيلتمان حول ضرورة تحقيق شفاف في جريمة المرفأ ليس كما جرى حسب زعمه في خلال التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس الحريري، حيث حاول وزير الداخلية انذاك سليمان فرنجية، ودائما حسب زعمه، العبث بمسرح الجريمة عبر طمر الحفرة الني خلفها الانفجار، يؤكد مكتب سليمان فرنجية ان كلام السيد فلتمان عار عن الصحة وغير صحيح بالمطلق، لا بل الصحيح ان الوزير فرنجية هو الذي حافظ على مسرح الجريمة خلافا لارادة بعض المسؤولين انذاك وقد تم اثبات هذه الواقعة في التحقيق الدولي. لذا كان من الاجدى بالسيد فيلتمان التأكد من معلوماته وتنشيط ذاكرته قبل اطلاق التهم جزافا. محتفظين بحقوقنا كافة”.