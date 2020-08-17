نصر الله: إحياء المجالس العاشورائية عبر وسائل الإعلام.. كورونا خرج عن السيطرة والتجمعات مرفوضة

اعتبر الامين العام ل”حزب الله” السيد حسن نصر الله، في كلمة له حول ذكرى عاشوراء، ان “الوضع الصحي في لبنان خرج عن السيطرة ووزير الصحة حمد حسن صرخ اليوم وكان واضحا بما يعنيه، ومعلوماتنا تقول انه لا يوجد مبالغات في موضوع ارقام “كورونا”، والمستشفيات لم تعد تستوعب وهناك نقص بالادوية والناس لا تلتزم بالاجراءات، والأن دخلنا في الكارثة والوضع صعب جدا، ولو كل الدولة والمؤسسات الصحية في لبنان تضافرت من اجل كورونا والناس لم تلتزم كل الاجراءات لا تفيد”.

واكد نصرالله انه “لن يكون هناك مسيرات عاشورائية ولا مسيرات مركزية هذا العام في ذكرى عاشوراء”، وتمنى من الجميع “الالتزام بالضوابط والاجراءات وبطريقة احياء المناسبة”.