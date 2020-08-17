عون طلب من شركات التأمين الوفاء بالتزاماتها تجاه المتضررين بإنفجار مرفأ بيروت

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في القصر الجمهوري في بعبدا، وفد من جمعية شركات الضمان في لبنان، في حضور وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الاعمال زينة عكر ووزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال راوول نعمة، وطلب من شركات التأمين الوفاء بالتزاماتها تجاه المتضررين بإنفجار مرفأ بيروت المؤمنين لديها.

بعد اللقاء، طلب نعمة في تصريح من “كل المواطنين الذين لديهم عقود تأمين مع إحدى الشركات الاتصال بالشركة للاستفسار، وإذا واجه أي مشكلة يمكنه الاتصال بهيئة الرقابة على التأمين على 01/999069، علما أن شركات التأمين أكدت لنا بأنها ستقوم بواجبها”.









وقال: “وصل عدد الطلبات التي قدمت، جراء التضرر بإنفجار بيروت، الى شركات التأمين حوالى 2500 طلب تشكل ما قيمته 425 مليون دولار، والتقديرات الاولية تفيد بأن عدد الطلبات قد يصل الى 10000 طلب، ما يدل على الحجم الكبير للاضرار التي وقعت”.

وعرض عون الأوضاع الأمنية مع وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال وشدّد على ضرورة بقاء القوى الأمنية في أقصى جهوزية للمحافظة على الأمن والاستقرار لاسيما في الأحياء المنكوبة نتيجة الانفجار في المرفأ