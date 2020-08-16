بالأسماء… هؤلاء المدعّى عليهم في ملف انفجار مرفأ بيروت

كشف الزميل رضوان مرتضى ضمن برنامج وهلق شو مع جورج صليبي مجموعة من الأسماء التي تم الادعاء عليها في ملف مرفأ بيروت ومن الأسماء المدعى عليهم:

شفيق مرعي – بدري ضاهر – حسن قريطم – نعمة سيمون البركس – حنا أمين فارس – الياس شاهين – خالد محمد الخطيب – مخايل جرجس المر – ميشال جوزيف نحول – محمد زياد راتب العوف – مصطفى سليم فرشوخ – نايلة جورج الحاج – دجوني ناجي جرجس – وجدي يوسف القرقفي – سامر محمد رعد – سليم جورج شبلي – أحمد عمر الرجب – خضر علي الأحمد – رائد خضر الأحمد – عبد الحفيظ بشير القيسي – محمد رامح المولى – العميد انطوان سلوم سلوم – الرائد داوود منير فياض – الرائد شربل كمال فواز – جوزيف ميلاد النداف.









وقال مرتضى إن الجميع كان يعلم بموضوع الانفجار ولكن الأهم من كان يملك الصلاحيات، مشيراً إلى أن المراسلة المبعوثة لرئاسة الجمهورية كانت على عهد الرئيس السابق ميشال سليمان.

وأضاف مرتضى أنه يجب أن يسأل القاضي بيتر جرمانوس لأنه كان مفوض الحكومة في المحكمة العسكرية ولم يحرك ساكناً ووزارات الأشغال والمالية والدفاع والعدل والداخلية وصلها مراسلات عن المواد الخطرة في المرفأ وبعض المسؤولين الامنيين كانوا يملكون صلاحيات إتلاف المواد التي كانت موجودة في المرفأ لكنهم لم يفعلوا

وتابع مرتضى أن: التحقيقات الأولية تشير الى أن الإهمال هو السبب الرئيسي للانفجار.

وكان يجب أن يوقف عبد الحفيظ القيسي لأن هناك مسؤولية تقع عليه

وأشار مرتضى إلى أن المهندسة المشرفة على العمال الذين لحمو الحديد لم تخبر الموظفين كما ظهر، وهم لم يكونوا يعلموا والظاهر انه السبب الرئيسي

وتابع مرتضى أنه لم يصدر اي بيان من المجلس الدفاع الأعلى ينفي ما صدر في نشرة اخبار الامس والذي يحمل المسؤولية لهم عن دعوتهم للحكومة بعدم متابعة الملف.

المصدر: الجديد