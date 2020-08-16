إدي معلوف: تجربة المحكمة الدولية في قضية الشهيد رفيق الحريري لم تكن مشجعة

لفت عضو تكتل “لبنان القوي” النائب أدي معلوف، في حديث لقناة الجديد عبر برنامج “وهلق شو” إلى أن ما حصل في مرفأ بيروت كبير جداً والمشاهد كانت رهيبة، مشيراً إلى أن البعض بدأ بالتفكير بالهجرة، الأمر الذي يوجب المسارعة في إعادة الإعمار والمرتكبين.

وشدد معلوف على أن القضاء اللبناني اليوم على المحك أمام هذه الفاجعة، موضحاً أن تجارب المحاكم الدولية في لبنان وفي قضية الشهيد رفيق الحريري غير مشجعة، لكنه لفت إلى أن هناك محققين تقنيين دوليين في إنفجار المرفأ.









ورداً على سؤال، أوضح معلوف أن الملف وصل إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد 7 سنين، وهو حوله إلى الجهات المختصة، مشيراً إلى أن المطلوب من المحقق العدلي القاضي فادي صوان أن يقوم بالتحقيقات بشكل كامل ويحدد المسؤوليات.

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