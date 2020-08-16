تايلور سويفت تهاجم ترامب: لا نريده لولاية ثانية

عبرت النجمة الأمريكية تايلور سويف عن غضبها الشديد من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من خلال عدة منشورات لها في صفحتها الرسمية. وكتبت :«إن تفكيك ترامب المحسوب لـ «يو أس بي أس» أي خدمات البريد الأمريكي) يثبت شيئًا واحدًا بوضوح: إنه مدرك جيدًا أننا لا نريده كرئيس لنا. لقد تم اختياره للغش بشكل صارخ وتعريض حياة الملايين من الأمريكيين للخطر في محاولة للبقاء في السلطة».

وأضافت :«أدت قيادة دونالد ترامب غير الفعالة إلى تفاقم الأزمة التي نحن فيها بشكل خطير، وهو الآن يستغلها لتخريب وتدمير حقنا في التصويت والتصويت بأمان. أطلب الاقتراع في وقت مبكر. صوّت مبكرًا».









وحذرت الفنانة من أن ترامب يعرض حياة الأمريكيين للخطر من أجل التجديد لمنصبه والفوز بمنصب الرئاسة للمرة الثانية في الانتخابات الأمريكية المقبلة.