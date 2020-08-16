تُشعرك بأنك في طائرتك الخاصة.. نجم “هوليوود” يعرض سيارته “الفارهة” للبيع مقابل 350 ألف دولار

أصبحت سيارة كاديلاك إسكاليد ESV 2019 المعدلة بشدة، والتي يملكها الممثل العالمي الشهير سيلفستر ستالون، متاحة في الأسواق، مقابل 350 ألف دولار، أي أكثر من أربعة أضعاف سعر سيارة إسكاليد عادية، وذلك بعد أن عرضها النجم “روكي بالبوا” للبيع.

وفق تقرير لصحيفة Business Insider الأمريكية، السبت 15 أغسطس/آب 2020، فقد عدلت شركة Becker Automotive Design السيارة المقصودة بحرص شديد، وهي شركة متخصصة في تحويل المركبات الفارهة العادية إلى كابينة درجة أولى متنقلة لعملاء من بينهم “رؤساء الدول، وممولو وادي السيليكون وسياتل، ورواد الأعمال وكبار استوديوهات الموسيقى والأفلام، ومشاهير هوليوود، وكبار الشخصيات من مختلف بقاع العالم”.









لماذا قد تكون صفقة رابحة؟ زادت الشركة من طول سيارة ستالون 50 سنتميتراً وجددت التصميم الداخلي، وأضافت كراسي استلقاء ذات ذراعين، وصينية خشبية، وطاولات، وشاشات تليفزيون مسطحة، ونظام إنترنت نقال.

كلَّفت هذه السيارة ستالون بكل ما فيها 409 آلاف دولار جديدة، مما يجعل سعرها الحالي صفقة رابحة بشكل ما، خاصة إذا نظرت إلى أنها لم تسر سوى 1000 ميل (1600 كيلومتر) على العداد.

نزلت سيارة سيلفستر ستالون الإسكاليد ESV المعدلة كثيراً إلى السوق بسعر 350 ألف دولار.

أنتجت شركة Becker Automotive Design التي تنفذ وتبيع سيارات الدفع الرباعي والشاحنات الصغيرة الفارهة، هذه السيارة الكاديلاك من أجل ستالون مقابل 409 آلاف دولار.

يقول ستالون: “استمتعت شخصياً بتصميم هذا التصميم الداخلي الفخم مع هوارد بيكر”. وفقاً لإعلان بيع السيارة. وأضاف: “أتمنى أن يحصل المالك الجديد على سنوات من الاستخدام المرضي لهذه السيارة الكاديلاك بيكر المعدلة على نحو مبهر”.

تعتبر هذه السيارة ذات الدفع الرباعي مثل الجديدة، ومجهزة بمجموعة كاملة من الإضافات الفخمة لن تجدها في الإسكاليد العادية.

بالنسبة لمن لم يعرف عن السيارة قبلاً، فإن شركة Becker زادت من طول هذه الكاديلاك مسافة 50 سنتيمتراً إضافية وزادت من طول الأبواب الخلفية من أجل تسهيل الدخول والخروج.

وهذا يخلق مساحة داخلية فسيحة تذكرنا بكابينة الطائرة الخاصة.

خصائص استثنائية: يمكن للكراسي الخلفية أن تستلقي تماماً، وهناك أماكن تضع عليها قدمك ترتفع من الأرض، وبها طاولات تطوى مثل تلك الموجودة في خطوط الطيران مصنوعة من قشرة خشب المران الياباني

هناك مقعد يتسع لثلاثة أفراد مقابل المقاعد الخلفية يمكن طيه من الطريق في حال لم يكن مستخدماً، ويخرج مرة أخرى عند الحاجة.

للتسلية، تحتوي السيارة على شاشة 43 بوصة، يمكنها أن ترتفع أو تنخفض لتشكل حاجزاً بين السائق والركاب، كما تتوفر أيضاً على شاشة أصغر للمقعد المقابل للكراسي الخلفية..

وهناك جزء خاص بالمشروبات مخبأ في وحدة جانبية، كما جهزت الشركة أيضاً السيارة بستائر كهربائية عند النوافذ.

وبالنسبة للعمل أثناء التنقل، تتميز الكاديلاك بجهاز بث إنترنت متنقل على مستوى الأجهزة العسكرية يمكنه تشغيل بطاقتين SIM مختلفتين.

تُباع سيارة ستالون بعد أن استخدمها مسافة 1000 ميل (1600 كيلومتر) فقط، ويمكنك التوجه لموقع Becker لتعرف المزيد.