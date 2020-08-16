مي خريش: التيار خيرة الاوادم.. “وبعدكن بتسألو ليش في إغتيال سياسي على جبران باسيل”؟

غردت نائب رئيس التيار الوطني الحر للشؤون السياسية مي خريش على حسابها على تويتر، فكتبت: نحنا #التيار_الوطني_الحر خيرة الآوادم…لكن لن نسكت بعد اليوم على الظلم والتجني والإفتراء بحقنا…ولن نقبل أن نتآمر على أي مكون لبناني داخلي مهما كانت كلفته علينا باهظة…وبعدكن بتسألو ليش في إغتيال سياسي على #جبران_باسيل؟

نحنا #التيار_الوطني_الحر خيرة الآوادم…لكن لن نسكت بعد اليوم على الظلم والتجني والإفتراء بحقنا…ولن نقبل أن نتآمر على أي مكون لبناني داخلي مهما كانت كلفته علينا باهظة…وبعدكن بتسألو ليش في إغتيال سياسي على #جبران_باسيل؟…





— مي خريش (@MayKhreich) August 16, 2020