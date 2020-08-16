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مي خريش: التيار خيرة الاوادم.. “وبعدكن بتسألو ليش في إغتيال سياسي على جبران باسيل”؟

August 16, 2020

غردت نائب رئيس التيار الوطني الحر للشؤون السياسية مي خريش على حسابها على تويتر، فكتبت: نحنا #التيار_الوطني_الحر خيرة الآوادم…لكن لن نسكت بعد اليوم على الظلم والتجني والإفتراء بحقنا…ولن نقبل أن نتآمر على أي مكون لبناني داخلي مهما كانت كلفته علينا باهظة…وبعدكن بتسألو ليش في إغتيال سياسي على #جبران_باسيل؟

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