فرنسا قرّرت استئناف تجهيز التأشيرات وإصدارها للبنانيين الراغبين بالسفر إليها

بعد انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في 4 آب الحالي، قرّرت فرنسا استئناف تجهيز التأشيرات وإصدارها للمواطنين اللبنانيين المقيمين في لبنان، على أساس استثنائي، من دون أي قيود غير الشروط المعتادة، إذ يمكن الأشخاص الذين يحملون تأشيرات السفر إليها.

وأكدت فرنسا أن بادرة التضامن هذه مع الشعب اللبناني، تتم في ظل احترام صارم للمتطلبات الصحية. ولهذا، على الأشخاص الذين يبلغون من العمر 11 عامًا أو أكثر القادمين من لبنان، أن يخضعوا لفحص الـ PCR عند وصولهم إلى فرنسا. وسيتمكن الأشخاص الذين أجروا الفحص قبل أقل من 3 أيام من سفرهم تقديمه إلى شركات الطيران أثناء عمليات التسجيل. وسيتم توجيه الأشخاص الذين لا يمكن اختبارهم عند وصولهم إلى فرنسا إلى نقاط التفتيش الصحية في المطار لإجراء اختبار RT-PCR. وفي حالة وجود اختبار إيجابي، فسيتعين على الأشخاص القيام بحجر لمدة اسبوعين.