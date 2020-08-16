ديما صادق: مشكلة جبران باسيل تخطت انه وصولي فاسد وقح.. الرجل معتوه!

غردت الإعلامية ديما صادق على حسابها على تويتر معلقة على المؤتمر الصحافي للنائب جبران باسيل، فكتبت: بعد خطابه اليوم، لم اعد اعتقد ان مشكلة جبران باسيل انه وصولي فاسد وقح. صدقاً. اعتقد ان مشكلته في مكان اخر. الرجل عنده مشكلة نفسية تفصله تماما عن الواقع. Paranoia فظيعة تجعل منه اشبه بمعتوه يتكلم. الرجل معتوه. نحن رهاين رجل معتوه.

بعد خطابه اليوم، لم اعد اعتقد ان مشكلة جبران باسيل انه وصولي فاسد وقح. صدقاً. اعتقد ان مشكلته في مكان اخر. الرجل عنده مشكلة نفسية تفصله تماما عن الواقع. Paranoia فظيعة تجعل منه اشبه بمعتوه يتكلم. الرجل معتوه. نحن رهاين رجل معتوه.





— Dima ديما صادق (@DimaSadek) August 16, 2020