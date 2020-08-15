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ريفي عن سحب عناصر الحماية من مروان حماده: تهديد لحياته وأمنه والمسؤولية يتحملها عون ودياب وأمن الدولة

August 15, 2020

علق اللواء أشرف ريفي في تغريدة له على قضية سحب عناصر الحماية من حماده، فقال: سحب حماية الشهيد الحي مروان حمادة بعد استقالته تهديد لحياته وأمنه، والمسؤولية يتحملها رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المستقيل ورئيس جهاز أمن الدولة. هذه الإجراء سبق أن طبق بحق رفيق الحريري، وليس هناك تفسير إلا كشف الغطاء الأمني والكيدية السياسية والاستهداف.

بدورها، اوضحت المديرية العامة لأمن الدولة في بيان لها أن نص مرسوم حماية الشخصيات لا يلحظ تخصيص النائب السابق أو الوزير السابق بعناصر حماية، إلا إذا تقدم بطلب معلل الأسباب إلى مجلس الأمن المركزي، وبعد الموافقة على طلبه يتم التقيد بالقرار انفاذا للقوانين والمراسيم المتعلقة بهذا الشأن. وبالتالي، وتنفيذا للمرسوم أعلاه، فقد تم سحب عناصر الحماية من كل النواب الذين قبلت استقالاتهم من ضمنهم النائب السابق مروان حمادة.




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