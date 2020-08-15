حمادة: مجلس النواب أصبح مكروهاً من الناس ونحن رهينة سياسة حزب الله

اعتبر النائب المستقيل مروان حمادة ان مجلس النواب أصبح مكروها من قبل الناس، ونحن اليوم رهينة سياسة حزب الله ويجب أن يطبق «الطائف» حيث لم يطبق، ودعا حمادة ـ في لقاء مع قناة «ام.تي.في» ـ الى التقاط مبادرة البطريرك الماروني بشارة الراعي، وقد يكون سبب عدم استقالة «الاشتراكي» و«القوات» و«المستقبل» هو تأجيل الانتخابات النيابية المبكرة.

ورأى ان هناك شيئا يتغير في البلد ولن يتمكن محور الممانعة بالاستمرار في السيطرة، وأنا ذاهب إلى لاهاي للاستماع الى رواية الحقيقة بكل تفاصيلها، معتبرا ان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله هو من يدعو لحرب أهلية، ولن تكون هناك حرب لأن اللبنانيين رفضوها ولن نسمح بالمس بأسس لبنان.