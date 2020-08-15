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تداول تغريدة قديمة لعبد الله بن زايد توثق جرائم للاحتلال

August 15, 2020

أعاد نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، تداول تغريدة قديمة تعود إلى سنوات مضت، لوزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، نشر فيها صورا توثق جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة لا سيما الأطفال.

وفي التغريدة التي قد تحرج المسؤولين الإماراتيين اليوم، بعد إعلان التطبيع الكامل للعلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي، يظهر ابن زايد معبرا عن استيائه لممارسات إسرائيل التي وصفت مرارا بأنها جرائم حرب ضد المدنيين.




وكتب ابن زايد بثلاث لغات هي العربية والإنجليزية والعبرية: “إسرائيل تقتل الأطفال”، مرفقا معها صورا لضحايا الأطفال الذين قتلتهم الغارات الإسرائيلية العنيفة ضد المدنيين في عام 2014.

 

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