تداول تغريدة قديمة لعبد الله بن زايد توثق جرائم للاحتلال

أعاد نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، تداول تغريدة قديمة تعود إلى سنوات مضت، لوزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، نشر فيها صورا توثق جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة لا سيما الأطفال.

وفي التغريدة التي قد تحرج المسؤولين الإماراتيين اليوم، بعد إعلان التطبيع الكامل للعلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي، يظهر ابن زايد معبرا عن استيائه لممارسات إسرائيل التي وصفت مرارا بأنها جرائم حرب ضد المدنيين.









وكتب ابن زايد بثلاث لغات هي العربية والإنجليزية والعبرية: “إسرائيل تقتل الأطفال”، مرفقا معها صورا لضحايا الأطفال الذين قتلتهم الغارات الإسرائيلية العنيفة ضد المدنيين في عام 2014.

Israel kills children ישראל הורגת ילדים اسرائيل تقتل الاطفال#ICC4Israel

ريتويت وانسخها وغرد بها من حسابك pic.twitter.com/Zq6kj6Hj5A — عبدالله بن زايد (@ABZayed) July 27, 2014

وجاءت تعليقات النشطاء على التغريدة ذاتها، مسائلة المسؤول الإماراتي بشأن المواقف السابقة لدولته من إسرائيل، وكيف أنها باتت اليوم توقع اتفاقية سلام مع الاحتلال دون حرب ودون سبب.

وكتب بعض النشطاء لابن زايد بعد إعادة تداول التغريدة: “هل تتذكر هذه التغريدة وهذا الموقف؟”.