كورونا يتفشّى في لبنان ويسجّل أرقاماً صادمة… 397 إصابة جديدة و3 حالات وفاة!

لبنان دخل في دوّامة الأرقام القياسية لفيروس كورونا، ويبدو أنّ المرحلة المقبلة ستنذر حتماً بالأسوأ. الإصابات ترتفع بشكلٍ قياسي بين يوم وآخر، حتى وصل المعدل اليومي بزيادة 100 حالة. الوضع صعب وخطير جدّاً، إذا ما عاد الالتزام بالتدابير الوقائية، وظلّت حالة التفلّت على ما هي عليه الآن. ولا يمكن إغفال التداعيات السلبية لكارثة انفجار مرفأ بيروت في 4 آب، وما ستخلّفه من ارتفاع إضافي في إصابات كورونا قريباً جدّاً.

اليوم، في حصيلة هي الأعلى في لبنان، وفي أرقام صادمة جدّاً، أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 397 إصابة جديدة بفيروس كورونا أدّت إلى ارتفاع العدد التراكمي للحالات المثبتة في لبنان منذ 21 شباط الماضي إلى 8442 حالة.









وسجلت الوزارة أيضاً، في تقريرها اليومي، 3 حالات وفاة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية.

الحالة الصحية في لبنان تستدعي دقّ ناقوس الخطر، تزامناً مع إعلان وزير الصحة العامة حمد حسن، اليوم، البدء بعزل بعض الأحياء في مناطق عدّة تشهد تفشيّاً لفيروس كورونا.

الدعوة المتكرّرة عبر “النهار” لعدم الاستهتار، وتحمّل أقصى درجات المسؤولية الاجتماعية الفردية، ووضع الكمامة، واحترام التباعد الاجتماعي، علّنا نستطيع معاً الخروج من هذه الأزمة الصحية بأقل خسائر ممكنة، تفادياً للانزلاق نحو الكارثة.