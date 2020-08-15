الويل لكم – بقلم سميّة شختورة

الويل لكلّ مسؤول عن دم بريء

في داخل كلّ شابّ وشابّة غضب لن تترجمه كلمة ولا صرخة ولا حتّى شعار. فالكمّ الهائل من الشرّ الذي انهال عليهم في تلك الساعة لا يُنسى.









خلقتم في داخلنا غضبًا أقلّ ما يُقال فيه لا يُخمده شيء. فأجيجه التهم الأحلام وحرق الطموح والآمال.

الإساءة التي تعرّضنا لها لن تُحصيها سنوات حياتنا برمّتها. هذا الألم لن تنساه قلوبنا ولا عقولنا، لن تغفره صلواتنا ولا ضمائرنا.

نقمةٌ هذا هو التعبير الأصحّ لحالتنا. نقمة عليكم لفقدان مدارس في الشجاعة والإقدام من خيرة الشابّات والشباب. ذنبهم الوحيد أنّهم وُلدوا وآمنوا ببلدٍ لا يستحقّ نفسًا من أنفاسهم التي لفظوها في لحظاتهم الأخيرة.

نقمةٌ على كلّ لحظة مضت تمسّكنا فيها بشبابنا وزرعنا داخلهم الوطنيّة والأحلام بوطن أفضل وغدٍ مُزهرٍ.

وفي لحظة، تبدّد كلّ ما بنيناه، مع فقدان الأحبّاء وانهيار الأسقف فوق رؤوس الأبرياء، وخسارة جنى العمر.

الويل لكم من لعنة الأمّهات والآباء الذين يبكون أبناءهم، الويل لكم من حرقة الأبناء الذين خسروا أهلهم، من دمعة كلّ مسنّ لا ذنب له إلّا أنّه اختار مواجهة كلّ العوائق للبقاء هنا، في أرضه، في وطنه.

لن أتّهم أحدًا لأنّ لا فائدة من ذلك، ولن أعد أنفس الأبطال بإيجاد المسؤول عن هذه الجريمة، لأنّني على ثقة بأنّهم عرفوا من كان السبب وبأنّ عدالة السماء ما بعدها عدالة.

أمّا الضمائر فماذا أقول عنها؟ وعن أيّها أتحدّث؟! أأتوجّه إلى أصحاب الضمائر الفارغة، القاتلة، اليابسة؟ أم أناجي ضمائر الأبرياء النازفة، المشوّهة، المجروحة؟ فلا الضمائر الفارغة ستمتلئ بالمحبّة لأنّ لا مكان فيها للمحبّة فهي يابسة، ولا ضمائر الأبرياء المشوّهة والمجروحة التي تنزف سيجفّ نزفها.

أمام هذه الفاجعة، هذه الجريمة جفّ حبر الأقلام، تبدّدت الأحلام، سكتت الألسنة، وعمّ الصمت كلّ مكان. فالحزن الذي تشعر به هذه الأمّ الثكلى أو الأرملة المفجوعة أو اليتيم المكسور، أسكت أعظم الكلمات وآلم في القلب كلّ دقّة من الدقّات.