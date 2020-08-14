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غادة عويس: هناك محور عربي خائن ومحور ايراني مهزوز ومغرور.. محوران يخدمان اسرائيل ويقتلان المنطقة وشعوبها

August 14, 2020

إعتبرت الاعلامية غادة عويس أن إسرائيل محظوظة. كلام عويس جاء في تغريدة لها على حسابها على تويتر،فكتبت: محور عربي خائن فاسد مهزوم محلوب مطبّع مستسلم ينشد رضاها وحمايتها ويستبدّ بمواطنيه
ومحور ايراني مهزوز بعقوبات،ممانع بأجساد المدنيين وجيوبهم،مغرور يعيش حالة وهم وإنكار،ينتقد استكبار امريكا ويستكبر ويخوّن ويحتكر المقاومة!
محوران يخدمان اسرائيل ويقتلان المنطقة وشعوبها

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