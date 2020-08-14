غادة عويس: هناك محور عربي خائن ومحور ايراني مهزوز ومغرور.. محوران يخدمان اسرائيل ويقتلان المنطقة وشعوبها

إعتبرت الاعلامية غادة عويس أن إسرائيل محظوظة. كلام عويس جاء في تغريدة لها على حسابها على تويتر،فكتبت: محور عربي خائن فاسد مهزوم محلوب مطبّع مستسلم ينشد رضاها وحمايتها ويستبدّ بمواطنيه

ومحور ايراني مهزوز بعقوبات،ممانع بأجساد المدنيين وجيوبهم،مغرور يعيش حالة وهم وإنكار،ينتقد استكبار امريكا ويستكبر ويخوّن ويحتكر المقاومة!

محوران يخدمان اسرائيل ويقتلان المنطقة وشعوبها

محظوظة إسرائيل

محور عربي خائن فاسد مهزوم محلوب مطبّع مستسلم ينشد رضاها وحمايتها ويستبدّ بمواطنيه

ومحور ايراني مهزوز بعقوبات،ممانع بأجساد المدنيين وجيوبهم،مغرور يعيش حالة وهم وإنكار،ينتقد استكبار امريكا ويستكبر ويخوّن ويحتكر المقاومة!

محوران يخدمان اسرائيل ويقتلان المنطقة وشعوبها





— Ghada Oueiss غادة عويس (@ghadaoueiss) August 14, 2020