ظريف يحذّر: وجود البوارج الأجنبية على السواحل اللبنانية تهديد للمقاومة

أكد وزير الخارجية الايرانية محمد جواد ظريف في حديثٍ لـ”الميادين”، أن إيران تقف إلى جانب الشعب اللبناني في هذه الفاجعة العظيمة.

وقال ظريف: “إذا سمح الشعب اللبناني لمن لا يريد الخير للبنان ببث الفرقة فحينها ستكون مخاوف حول مستقبل لبنان”،









وإعتبر أن “وجود البوارج الأجنبية على السواحل اللبنانية ليس أمراً طبيعياً وهذا تهديد للشعب اللبناني ومقاومته”،

وشدد ظريف على أن “المجتمع الدولي يجب أن يعترف باستقلال لبنان وأن يبتعد عن التدخل في شؤونه”.

وقال: “نعتقد أن التحقيق في انفجار المرفا يجب أن يكون لبنانياً ويجب أن توجهه الحكومة اللبنانية”.

وأعلن ظريف أن إيران مستعدة لدعم لبنان وفق ما يطلب المسؤولون اللبنانيون في مجالات الطاقة وغيرها”، وقال: “طمأنت المسؤولين اللبنانيين أن إيران مستعدة للمساعدة وليس لفرض شيء على لبنان”.

وأضاف: “ندعم ما يريده الشعب اللبناني وما يختاره ولم نفرض يوماً أي شيء على أي مجموعة في لبنان”.

وكشف أن “إيران ليس لديها أي اسم ترشحه للحكومة اللبنانية ونتعاون مع أي إسم يتفق عليه اللبنانيون”.

وأوضح ظريف أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لم يتحدث مع الرئيس الايراني حسن روحاني كناقل رسالة أميركية بما يتعلق بالشأن اللبناني”.