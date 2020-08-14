بايرن ميونيخ يكتسح برشلونة بحزمة من الأهداف.. ويتأهل إلى نصف نهائي أبطال أوروبا

حقق بايرن ميونيخ الألماني فوزا تاريخيا على برشلونة الإسباني بالفوز عليه 8-2 في الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم على ملعب “دا لوش” في العاصمة البرتغالية لشبونة ليبلغ نصف النهائي.

وسجّل توماس مولر (4 و31)، والكرواتي إيفان بيريشيتش (21)، وسيرج غنابري (30)، وجوشوا كيميش (63)، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي (84) والبرازيلي فيليبي كوتينيو (85 و89) لبايرن والنمسوي دافيد ألابا (7 خطأ في مرمى فريقه)، والأورغوياني لويس سواريز (57) لبرشلونة.









ويلعب بايرن الأربعاء في نصف النهائي مع الفائز من مباراة السبت بين مانشستر سيتي الإنكليزي وليون الفرنسي، في حين يتواجه لايبزيغ الألماني مع باريس سان جرمان الفرنسي، الثلاثاء، في نصف النهائي الآخر.

وبهذا الفوز المدوي، فرض بايرن ميونيخ الفائز بالدوري الالماني والكأس المحلية، نفسه مرشحا قويا لإحراز اللقب القاري وتكرار إنجازه عام 2013 عندما أحرز الثلاثية.

أما برشلونة الذي عانى كثيرا هذا الموسم محليا وخسر الدوري في أمتاره الأخيرة أمام غريمه التقليدي ريال مدريد فخرج مطاطا الرأس ولا شك بأن مدربه كيكي سيتيين لاذي استلم تدريبه منتصف الموسم الحالي سيدفع ثمن هذه الخسارة الفادحة وغير المسبوقة على الصعيد الأوروبي.

ظهر الـ”بلاوغرانا” بصورة لا تليق باسم الفريق العريق الذي يضم في صفوفه نجوما كالأرجنتيني ليونيل ميسي صاحب لقب “أفضل لاعب في العالم” وسواريز. وكانت تشكيلة المدرب سيتيين بلا حول ولا قوة أمام الضغط الذي مارسه لاعبو هانزي فليك منذ صافرة البداية.

ولم يمنح الفريق البافاري نظيره الكاتالوني الوقت الكافي للدخول في أجواء المباراة، إذ احتاج لأربع دقائق فقط لهز شباك الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيغن عن طريق مولر الذي استلم تمريرة عرضية من الكرواتي إيفان بيريشيتش، فلعبها سريعة مع البولندي روبرت ليفاندوفسكي اختتمها مولر بتسديدة يسارية لا ترد.

فرحة بايرن لم تدم كثيرا، إذ اهتزت شباك مانويل نوير في الدقيقة السابعة بـ”النيران الصديقة” عن طريق المدافع النمسوي ألابا الذي حاول تشتيت تمريرة جوردي ألبا العرضية إلى داخل منطقة الجزاء.

وخطف غنابري الكرة من بين قدمي سيرجي روبرتو وتخطى البرتغالي نيلسون سيميدو ومررها إلى الكرواتي ايفان بيريشيتش المعار من إنتر ميلان الإيطالي فتقدم بها وسددها خادعة في الجهة العكسية حاول تير شتيغن صدها لكنها ارتطمت بقدمه ثم بالعارضة وارتدت إلى داخل المرمى (21).

ورفع غنابري النتيجة إلى 3-1 بعد تمريرة متقنة من ليون غوريتسكا تخطى على إثرها المدافع الفرنسي كليمان لانغليه وسدد بعيدا عن متناول تير شتيغان (27).

ولم يكتف مولر بفارق الهدفين ضد فريق لديه ميسي وسواريز، فأضاف الهدف الرابع من تسديدة من مسافة قريبة على يمين الحارس الألماني (31).

وهو الهدف السادس لمولر في مرمى برشلونة في خمس مواجهات في دوري الأبطال.

وتعود المرة الأخيرة التي تلقى فيها برشلونة أربعة أهداف في الدقائق الـ31 الأولى في أي مسابقة إلى يناير 1951 عند خسارته امام غريمه ريال مدريد 1-4 على ملعب سانتياغو برنابيو.

واعتقد سواريز أنه أعاد الأمل لبرشلونة في الدقيقة 57 بتقليصه الفارق إلى هدفين، بعدما راوغ جيروم بواتينغ وسدد على يسار نوير، لكن مجهوده ذهب سدى بعدما رد عليه بايرن بأربعة أهداف استهلها جوشوا كيميش من تسديدة من مسافة قريبة بعد مجهود أكثر من رائع للكندي ألفونسو دافيس (63).

ودون ليفادوفسكي اسمه في سجل المباراة بتسجيله الهدف السادس من ضربة رأسية بعد تمريرة من البديل كوتينيو (82) رافعا صدارته في المسابقة إلى 14 هدفا، قبل أن يضيف هذا الأخير الهدفين الأخيرين (85 و89).

وهو الهدف التاسع والثلاثون لبطل الدوري الألماني هذا الموسم في دوري الأبطال، ليسجل بذلك أكبر عدد من الأهداف في موسم واحد.

ويختتم ربع النهائي غدا السبت حيث يلعب السيتي وليون على ملعب خوسيه ألفالاد في لشبونة.