مي خريش: لم تكن مسيرة ميشال عون السياسية الا درب جلجلة…. ما اشبه مؤامرة اليوم بالأمس

غردت نائب رئيس التيار الوطني الحر للشؤون السياسية مي خريش على حسابها على تويتر، فكتبت: لم تكن مسيرة ميشال عون السياسية الا درب جلجلة…وقد ارتضينا نحن أبناء هذه المدرسة ان نمشي معه درب جلجلة التحرير والتحرر ومحاربة الارهاب والفساد…ما اشبه مؤامرة اليوم بالأمس…تخطيناها…وبعد ما تعبنا…بتعرفو ليش؟ لأننا نؤمن…والإيمان يجعل المستحيل ممكنا.