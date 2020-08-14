جنبلاط: الاتفاق الخليجي الاسرائيلي مناورة انتخابية لمصلحة ترامب

غرد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر حسابه على “تويتر”: ‏منذ انشاء دولة اسرائيل على ارض فلسطين العربية وموجات الاستيطان اليهودي ومصادرة الاراضي والتهجير لا تتوقف .اما الاتفاق الخليجي الاسرائيلي برعاية امريكية ليس الا مناورة انتخابية لمصلحة ترامب. وفي 22 نيسان 2019 واثناء لقائي مع Pompeo طلبت ايصال كتاب Americans in Paris للصهر العزيز”.

اضاف : “السيد Jared Kouchner المحترم .ان الاحتلال الاسرائيلي للجولان والقدس هو مثل احتلال النازيين لباريس وفرنسا .فعلى امل ان يدرك العرب خطورة الوضع قبل فوات الاوان وضياع كل فلسطين فلسطين”.