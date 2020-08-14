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نادين نجيم: ما بعرف كيف رح نواجه الأيام يلي جايي وكيف رح نرجع نكفي.. “الله أكبر علين”!

August 14, 2020

أثارت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم الجدل مرة أخرى بعد قرارها الهجرة من لبنان على خلفية الانفجار الكبير الذي وقع في مرفأ بيروت.

وكتبت الفنانة على تويتر: “عم فكر بالناس عم فكر ببيوتنا المكسرة عم فكر بجروحاتنا عم فكر بوجعنا عم فكر بالظلم ما عم لاقي بين إيديي حل غير الصلاة والدعاء تحتى ربنا يعطينا القوة ما بعرف كيف رح نواجه الأيام يلي جايي وكيف رح نرجع نكفي بس مجبورين نوقف كرمال ولادنا وأحبابنا. الله اكبر منن كلن الله أكبر علين”.




وأثارت التغريدة الجدل خصوصا أن الكثيرين اعتبروا التغريدة تراجعا عن قرار الهجرة الذي اتخذته مؤخرا، فيما لم يصدر تأكيد أو نفي من الفنانة.

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