نادين نجيم: ما بعرف كيف رح نواجه الأيام يلي جايي وكيف رح نرجع نكفي.. “الله أكبر علين”!

أثارت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم الجدل مرة أخرى بعد قرارها الهجرة من لبنان على خلفية الانفجار الكبير الذي وقع في مرفأ بيروت.

وكتبت الفنانة على تويتر: “عم فكر بالناس عم فكر ببيوتنا المكسرة عم فكر بجروحاتنا عم فكر بوجعنا عم فكر بالظلم ما عم لاقي بين إيديي حل غير الصلاة والدعاء تحتى ربنا يعطينا القوة ما بعرف كيف رح نواجه الأيام يلي جايي وكيف رح نرجع نكفي بس مجبورين نوقف كرمال ولادنا وأحبابنا. الله اكبر منن كلن الله أكبر علين”.









عم فكر بالناس عم فكر ببيوتنا المكسرة عم فكر بجروحاتنا عم فكر بوجعنا عم فكر بالظلم ما عم لاقي بين ايديي حل غير الصلاة والدعاء تحتى ربنا يعطينا القوة ما بعرف كيف رح نواجه الأيام يلي جايي وكيف رح نرجع نكفي بس مجبورين نوقف كرمال ولادنا وأحباببنا 🤕الله اكبر منن كلن!!🤲🏻الله أكبر علين — Nadine Nassib Njeim (@nadinenjeim) August 14, 2020

وأثارت التغريدة الجدل خصوصا أن الكثيرين اعتبروا التغريدة تراجعا عن قرار الهجرة الذي اتخذته مؤخرا، فيما لم يصدر تأكيد أو نفي من الفنانة.