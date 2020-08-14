ظريف: المساعدات لا يجب أن تكون مشروطة بتغيير سياسي في لبنان

أشار وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى أن المساعدات الدولية إلى لبنان عقب انفجار مرفأ بيروت، يجب ألا تكون مشروطة بتغيير سياسي على خلفية مطالبات فرنسية وأميركية بتشكيل حكومة تعكس “تغييراً” في النظام.

وقال ظريف خلال مؤتمر صحافي مع نظيره اللبناني في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبي، رداً على سؤال عن مطالبات خارجية بتشكيل حكومة محادية تستبعد أفرقاء سياسيين، “نعتقد أن الشعب والحكومة اللبنانية يجب أن يقررا ذلك، ولا يجب على الآخرين أن يشترطوا تقديم المساعدات بأي تغيير في لبنان خلال حالة الطوارئ هذه”.









وأضاف “برأيي، استغلال وجع الشعب ومعاناته لاعتبارات سياسية غير إنساني”.

وأعرب ظريف عن اعتقاده بأنّ “الدولة والشعب في لبنان هما من يجب أن يقررا مستقبل لبنان” مؤكداً أن بلاده “ستقف” معهما “وستساعد في أي قرار يتخذانه”.

وأكد ظريف استعداد إيران للتعاون في عملية إعادة الأعمار “كما في مجالات الطاقة والكهرباء”، لافتاً إلى استعداد القطاع الخاص الإيراني للمساعدة.

ومنذ انفجار مرفأ بيروت في 4 آب، تتوالى الزيارات الدبلوماسية إلى لبنان التي تأتي على وقع اتصالات سياسية بين الأفرقاء المحليين لتكليف رئيس حكومة جديدة على وقع غضب الشارع الذي يطالب بمحاسبة المسؤولين.