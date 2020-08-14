مادونا تمد يد العون لضحايا #بيروت

كشفت النجمة الأمريكية ​العالمية مادونا​، أنها تستضيف مع طفليها، ديفيد باندا وميرسي جيمس، معرضاً فنيا يعود ريعه لدعم ضحايا الانفجار​ الهائل الذي هز ​بيروت​.

وستذهب عائدات المبيعات إلى منظمة «إيمباكت ليبانون» غير الربحية، التي تساعد مئات الآلاف الذين أصبحوا بلا مأوى بعد الانفجار الرهيب.









وفي مقطع فيديو نُشر على حساب النجمة البالغة من العمر 61 عامًا على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، يمكن رؤية مادونا جالسة على الأرض وهي ترسم لافتة كتب عليها «العائدات تذهب إلى «إيمباكت ليبانون».

وكان مشاهير آخرون مثل بيلا حديد، وكايلي جينر، ودي جي خالد، ودوا ليبا، قاموا بالتوجه إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن تضامنهم مع الضحايا، كما حث المؤثرون عبر الإنترنت في جميع أنحاء العالم أتباعهم على التبرع لأعمال الإنقاذ والتعافي.

وكشف الممثل الأمريكي جورج كلوني وزوجته المحامية الحقوقية اللبنانية والبريطانية أمل كلوني في وقت سابق هذا الأسبوع عن تبرعهما بمبلغ 100 ألف دولار للجمعيات الخيرية اللبنانية.

أعلن النجم العالمي ​«ذا ويكند» ​عن تبرعه بمبلغ 300 ألف دولار، ستقدم لعدة جمعيات لبنانية بينها «الصليب الأحمر اللبناني» ومركز سرطان الأطفال.

وعلّقت ملكة جــمال أمريكا السابقة ​ريما فقيه​ على مبادرة «ذا ويكند» هذه تجاه الشعب اللبناني، قائلةً: «أشكرك من أعماق قلبي على مبلغ 300 ألف دولار الذي تبرعت به للتو للبنان، من الصعب العثور على الكلمات لوصف الشخص الرائع الذي أنت عليه حقًا، لديك قلب من ذهب، ابنــــنا محظوظ أن تــكون عرابه».