مستشار أوباما السابق ينتقد اتفاقية التطبيع بين إسرائيل والإمارات

انتقد بن رودس، مستشار الرئيس السابق باراك أوباما، اتفاقية التطبيع بين كيان الاحتلال الإسرائيلي والإمارات العربية المتحدة حيث كتب على تويتر في تغريدة أن الاتفاق يكرس الوضع الراهن الناشئ في المنطقة لفترة طويلة، بما في ذلك الإقصاء التام للفلسطينيين.

وقال بن رودس إن هذا “الانجاز الانتخابي المزعوم” جاء من رجلين يريدان فوز ترامب.

وسارع الجمهوريون وقادة اللوبي اليهودي لمهاجمة بن رودس بسبب ما وصفوه بأنه محاولة للتقليل من “الانجاز العظيم” لترامب عشية الانتخابات.

ونشر عدد من الجمهوريين في الكونغرس تغريدات تشير إلى أن رودس معروف بتأييده للاتفاق النووي مع إيران في عام 2015 ، وأنه يشعر بالمرارة لأن ترامب حقق “اتفاقيات سلام” في الشرق الأوسط بينما لم يحقق أوباما أي شيء

This agreement enshrines what has been the emerging status quo in the region for a long time (including the total exclusion of Palestinians). Dressed up as an election eve achievement from two leaders who want Trump to win. https://t.co/0VzTDefv1B

— Ben Rhodes (@brhodes) August 13, 2020