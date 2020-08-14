الاعلامية غادة عويس: تطبيع مجموعة من المدن الزجاجية مع الاحتلال لن يغير الكثير بالنسبة للفلسطينيين!

نشرت الاعلامية غادة عويس صورة معبرة لطفل فلسطيني في مواجهة دبابة إسرائيلية وذلك عقب توقيع الإمارات إتفاقية سلام مع إسرائيل. عويس كتبت في تغريدة لها على تويتر: محزن التطبيع مع اسرائيل لان العربي يتوقع من العربي دعما وليس طعنا.انما اسرائيل تحظى بدعم مطلق من القوى العظمى بامريكا واوروبا ورغم ذلك فشلت بكسر إرادة طفل من أطفال فلسطين.

لذلك تطبيع مجموعة من المدن الزجاجية مع الاحتلال لن يغير الكثير بالنسبة للفلسطينيين فهم أصحاب الكلمة الاخيرة

محزن التطبيع مع اسرائيل لان العربي يتوقع من العربي دعما وليس طعنا.انما اسرائيل تحظى بدعم مطلق من القوى العظمى بامريكا واوروبا ورغم ذلك فشلت بكسر إرادة طفل من أطفال فلسطين.لذلك تطبيع مجموعة من المدن الزجاجية مع الاحتلال لن يغير الكثير بالنسبة للفلسطينيين فهم أصحاب الكلمة الاخيرة✌️ pic.twitter.com/1rUErr8bvf





— Ghada Oueiss غادة عويس (@ghadaoueiss) August 14, 2020