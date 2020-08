حنان عشراوي لبن زايد: أتمنى ألا تعاني أبدا من سرقة بلدك وألا يتم بيعك أبدا من قبل “أصدقائك”

علقت المسؤولة الفلسطينية البارزة حنان عشراوي على إعلان الإمارات التطبيع مع إسرائيل، اليوم الخميس، برد ناري نشرته على صفحتها في موقع تويتر.

وسخرت عشراوي، المفاوضة المخضرمة وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، من التبرير الإماراتي بأن تطبيع العلاقات مع إسرائيل “سيوقف أي ضم إضافي من إسرائيل لأراض فلسطينية”.

وكتبت “خرجت الإمارات بتعاملاتها/ تطبيعها السري مع إسرائيل إلى العلن. من فضلكم لا تقدموا لنا معروفا. لسنا ورقة التين لأحد!”.

Israel got rewarded for not declaring openly what it's been doing to Palestine illegally & persistently since the beginning of the occupation. The UAE has come out in the open on its secret dealings/normalization with Israel. Please don't do us a favor. We are nobody's fig leaf! https://t.co/6e8x7EhF2v

وأعادت عشراوي نشر تغريدة ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، التي أعلن فيها خطوة التطبيع، قائلة “آمل ألا تعاني أبدا من تعرض بلدك للسرقة؛ وألا تشعر أبدا بألم العيش في الأسر تحت الاحتلال؛ آمل ألا تشهد أبدا هدم منزلك أو قتل أحبائك. وألا يتم بيعك أبدا من قبل “أصدقائك”.

May you never experience the agony of having your country stolen; may you never feel the pain of living in captivity under occupation; may you never witness the demolition of your home or murder of your loved ones. May you never be sold out by your "friends." https://t.co/CBaNl1QQqx

— Hanan Ashrawi (@DrHananAshrawi) August 13, 2020