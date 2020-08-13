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حنان عشراوي لبن زايد: أتمنى ألا تعاني أبدا من سرقة بلدك وألا يتم بيعك أبدا من قبل “أصدقائك”

August 13, 2020

علقت المسؤولة الفلسطينية البارزة حنان عشراوي على إعلان الإمارات التطبيع مع إسرائيل، اليوم الخميس، برد ناري نشرته على صفحتها في موقع تويتر.

وسخرت عشراوي، المفاوضة المخضرمة وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، من التبرير الإماراتي بأن تطبيع العلاقات مع إسرائيل “سيوقف أي ضم إضافي من إسرائيل لأراض فلسطينية”.




وكتبت “خرجت الإمارات بتعاملاتها/ تطبيعها السري مع إسرائيل إلى العلن. من فضلكم لا تقدموا لنا معروفا. لسنا ورقة التين لأحد!”.

وأعادت عشراوي نشر تغريدة ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، التي أعلن فيها خطوة التطبيع، قائلة “آمل ألا تعاني أبدا من تعرض بلدك للسرقة؛ وألا تشعر أبدا بألم العيش في الأسر تحت الاحتلال؛ آمل ألا تشهد أبدا هدم منزلك أو قتل أحبائك. وألا يتم بيعك أبدا من قبل “أصدقائك”.

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