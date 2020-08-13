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بالفيديو… شبان يطردون النائب جمال الجراح من مقهى في الزلقا

August 13, 2020

تداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي،  فيديو يظهر فيه إقدام بعض الشبان على محاولة طرد الوزير السابق جمال الجراح من مقهى “لاسيغال” في منطقة الزلقا.

ودخل الشبان الى المقهى لمعاتبته كعضو في تيار المستقبل وعدم حضور أي نائب من الكتلة إلى المناطق المنكوبة جراء الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت، وحدثت مشادة كلامية وشجار بين أولئك الشبان والنائب ومرافقيه.




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