بالفيديو… شبان يطردون النائب جمال الجراح من مقهى في الزلقا

تداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي، فيديو يظهر فيه إقدام بعض الشبان على محاولة طرد الوزير السابق جمال الجراح من مقهى “لاسيغال” في منطقة الزلقا.

ودخل الشبان الى المقهى لمعاتبته كعضو في تيار المستقبل وعدم حضور أي نائب من الكتلة إلى المناطق المنكوبة جراء الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت، وحدثت مشادة كلامية وشجار بين أولئك الشبان والنائب ومرافقيه.









جمال الجراح. وزير الاعلام السابق. يشرب قهوته في الزلقا ليتلقى درسا من احد المواطنين المقهوريين والموجوعين..الزلقا مش بعيدة عن بيروت المدمرة. بس الجراح انجرح وشتم واعتدى عالشب. ما بقى في خجل بهيك بلد. #استقيلوا ورجعوا شربوا قهوة! pic.twitter.com/845DeFlkvl — Salman Andary (@salmanonline) August 13, 2020