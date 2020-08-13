دعم أطباء مصر لمركز الرعاية الصحية في جامعة بيروت العربية

بمبادرة من جمهورية مصر العربية بشخص وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية البروفسور خالد عبد الغفار سيتم ارسال فريق دعم طبي مصري لدعم الأطباء بمركز الرعاية الصحية في جامعة بيروت العربية يضم 21 طبيبا من كبار الأساتذة المتخصصين بكليات الطب في الجامعات المصرية المرموقة، ومن بينها جامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية وطنطا وأسيوط والأزهر، بمختلف الاختصاصات في الجراحة العامة ، جراحة العظام والمفاصل، جراحة الانف والاذن والحنجرة ، جراحة امراض العيون ، أمراض القلب ، الامراض النفسية والامراض العصبية ، الامراض الصدرية ، الامراض الجلدية ، أمراض الجهاز الهضمي ، طب العائلة، جراحة المسالك البولية، التوليد والامراض النسائية، أمراض الغدد الصماء والسكري، كما سيتم ارسال المستلزمات الطبية والأدوية وسيقومون بتقديم جميع أوجه العلاج للمصابين بصورة مجانية ابتداء من يوم الاثنين 17 آب خلال شهر كامل من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية السادسة مساءً خلال أيام الأسبوع.

بالإضافة الى ان جامعة بيروت العربية ستستقبل أيضا المصابين الذي تتطلب حالتهم إجراء العلاج الطبيعي، حيث إن مركز الرعاية الصحية في الجامعة يتضمن عيادة متميزة تضم نخبة من أطباء الجامعة في هذه التخصصات بالإضافة إلى تشغيل عيادات الأسنان في ضوء ما تبين أن الكثير من الجرحى تعرضوا لإصابات بالغة في أسنانهم على وقع الانفجار.









وهذا يندرج بصدد الدعم الإغاثي القوي الذي قررته القيادة السياسية المصرية من خلال جسر جوي عاجل بين القاهرة وبيروت لمساندة الشعب اللبناني في مواجهة محنة الانفجار وتداعياته.