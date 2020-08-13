حنان عشراوي للإمارات: من فضلكم لا تقدموا لنا معروفا… لسنا ورقة التين لأحد

أكدت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حنان عشراوي، أن إسرائيل تلقت جائزة من الإمارات عبر تطبيع العلاقات معها من خلال مفاوضات سرية.

وأضافت عشراوي، في تغريدة لها عبر “تويتر”: “تمت مكافأة إسرائيل على عدم التصريح علانية بما كانت تفعله بفلسطين بشكل غير قانوني ومستمر منذ بداية الاحتلال”.









وتابعت: “كشفت الإمارات عن تعاملاتها السرية من خلال التطبيع مع إسرائيل، من فضلك لا تفعل لنا معروفا. نحن لسنا ورقة تين لأحد”.

ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفاق السلام بين إسرائيل والإمارات الذي تم الإعلان عن توقيعه اليوم الخميس، بأنه “انفراجة كبيرة”.

ونشر ترامب تغريدة كتب فيها: “انفراجة ضخمة اليوم! اتفاقية سلام تاريخية بين صديقينا العظيمين، إسرائيل والإمارات العربية المتحدة”.