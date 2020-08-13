إعتقال الرئيس اللبناني الأسبق للإكوادور عبدالله بو كرم!

اعتقلت الشرطة في الإكوادور، أمس، الرئيس الأسبق للبلاد عبدالله بو كرم، وهو لبناني الأصل ومثير للجدل والاستغراب، واعتاد إطلاق لقب El Loco على نفسه، أو المجنون، قبل وخلال تَولّيه الرئاسة التي لم يهنأ بطعمها إلا 6 أشهر فقط. ففي شباط 1997 عَزله البرلمان لعدم أهليته وقيامه بتصرفات غير لائقة بمنصب الرئاسة، فغادر إلى بنما منفي الذات، ثم عاد منها إلى الإكوادور راغباً بالترشّح ثانية للمنصب في انتخابات ستجري العام المقبل.

وتمّ اعتقاله اشتباهاً بتورّطه في جريمة منظمة، ظهر دوره فيها عبر مقطع صوتي تمّ تداوله في وسائل الإعلام، في عملية بيع غير قانونية لأدوية ولوازم طبية عبر الإنترنت.









ويشتبه القضاء الإكوادوري بأنّ بو كرم، قد يكون وراء مقتل شريكه الإسرائيلي في معتقله، للتغطية على تزعّمه لشبكة بيع الأدوية، وكان يخشى أن يقود التحقيق مع الإسرائيلي إلى الكشف عن دوره الرئيسي في الشبكة.