يارا تتضرّع إلى الله لخلاص لبنان وتحاكي الألم بأغنية “ما يهمّك يا بيروت”

ذا “كانت الثورة تُولد من رحم الأحزان” فكيف بالحرّي الأغنية التي تستلهم عُمق المعاناة وتحرّك الأحاسيس وتفعل فعلها؟

هذا باختصار ما تسعى إليه النجمة اللبنانية يارا التي آلمها جداً المُصاب الأليم الذي حلّ ببيروت وأهلها، فقرّرت طرح أغنية جديدة “ما يهمّك يا بيروت” تحاكي الواقع الأليم الذي ستنتصر عليه قريباً.









وشوّقت يارا جمهورها ومتتبّعيها على هذا العمل الجديد عبر نشرها عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أبرزت فيه لحن الأغنية، مترافقة مع صورة قديمة لساحة الشهداء مع تعليق يقول “ما يهمك يا بيروت، قريباً”.

إلى ذلك، تضرّعت يارا إلى الله من أجل حماية لبنان وإحلال الأمن والاستقرار به عبر دعاء جاء فيه: “يا أبانا السماوي، نضع بين يديك المقدستين “لبنان”، ونقدّمه إلى رحمتك الإلهية، بكل إيمان وثقة ورجاء، ونسألك يا رب، أن ترأف به وتنجده وتخلّصه من هذه الكوارث وتباركه وتبارك شعبه وأنعم علينا بالأمان والاستقرار والسلام خلصنا وخلّص لبنان. آمـــــين يا ربّ”.