ألكساندريا كورتيز تحتفل بفوز رشيدة طليب وإلهان عمر: الشعب انتصر

أشادت البرلمانية ألكساندريا أوكاسيو كورتيز بالانتصارات الأولية الحاسمة التي حققتها عضوات الكونغرس التقدميات “السكواد” في الانتخابات التمهيدية.

وقالت نجمة الكونغرس كورتيز، وهي ديمقراطية من ولاية نيويورك، تعليقاً على فوز إلهان عمر في انتخابات ولاية ميونيسوتا ضد أنطوني ميلتون :” لقد أهدروا الكثير من الطاقة والأموال لدعم ميلتون”.

ولاحظت كورتيز في سلسلة من التغريدات أنه تم جلب عشرات الملايين من الدولارات لإسقاط 3 من عضوات الفرقة “السكواد”، وقالت:” هذا ما يحدث عندما تتحدى بشدة أنظمة السلطة والفساد ولكن الشعب انتصر”.

وأعربت إلهان عمر نفسها عن نفس المشاعر، حيث غردت قائلة ” على الرغم من تجاوز إنفاق الطرف المنافس بنسبة 400 في المئة إلا أننا زدنا هامش الانتصار بنسبة 9 في المئة”.

I want folks to recognize how big of a triumph @IlhanMN’s victory represents.

Tens of millions in big money was targeted to unseat 3 of us as “safe” Dems – almost unheard of.

This is what happens you deeply challenge systems of power and corruption. But the people triumphed. https://t.co/adVnV6wGGR

