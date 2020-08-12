غادة عويس تعبر عن وجع اللبنانيين: أنا عاجزة عن احترام أي شخص يدافع عن أي زعيم بلبنان.. كلهم فاسدون وقتلة!

غردت الإعلامية غادة عويس على حسابها على تويترمعبرة عن وجع اللبنانين، فكتبت: غالبا ما أحترم أي رأي مهما خالفته وخالفني، ايمانا مني بحرية التعبير وحرية الرأي ودائما أحرص على أخذ مسافة من الجميع بلبنان حفاظا على صدقيتي كصحفية مستقلة.لكني اليوم أعترف أني عاجزة عن احترام أي شخص يدافع عن أي زعيم بلبنان.ببساطة لانه دفاع عمّن سرقني وقتلني.كلهم فاسدون وقتلة كلهم!