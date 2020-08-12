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الجميل لا يتجاوب مع مبادرة قواتية لسحب استقالته: لا مهادنة مع هذه المنظومة

August 12, 2020

زار وفد من حزب القوات اللبنانية مؤلفاً من النائب بيار بو عاصي والوزير السابق ملحم الرياشي رئيس حزب الكتائب سامي الجميّل في مكتبه في بكفيا.

طرح الوفد القواتي فكرة العدول عن الاستقالة التي تقدم بها نواب الكتائب قبل جلسة الغد النيابية.




فيما أكّد رئيس الكتائب على صوابية استقالة نواب الحزب وسائر النواب المستقيلين لما لهذه الخطوة من أهمية لجهة سحب الشرعية من المجلس النيابي وبالتالي من المنظومة السياسية المهترئة والفاسدة.

وكرر مطالبته باقي النواب بتقديم إستقالتهم لأنه لا مهادنة مع هذه المنظومة خاصة بعد سقوط الحكومة.

المصدر: النهار

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