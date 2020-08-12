الجميل لا يتجاوب مع مبادرة قواتية لسحب استقالته: لا مهادنة مع هذه المنظومة

زار وفد من حزب القوات اللبنانية مؤلفاً من النائب بيار بو عاصي والوزير السابق ملحم الرياشي رئيس حزب الكتائب سامي الجميّل في مكتبه في بكفيا.

طرح الوفد القواتي فكرة العدول عن الاستقالة التي تقدم بها نواب الكتائب قبل جلسة الغد النيابية.









فيما أكّد رئيس الكتائب على صوابية استقالة نواب الحزب وسائر النواب المستقيلين لما لهذه الخطوة من أهمية لجهة سحب الشرعية من المجلس النيابي وبالتالي من المنظومة السياسية المهترئة والفاسدة.

وكرر مطالبته باقي النواب بتقديم إستقالتهم لأنه لا مهادنة مع هذه المنظومة خاصة بعد سقوط الحكومة.

المصدر: النهار