المشنوق: إنفجار المرفأ قامت به اسرائيل.. أي قاضٍ لبنانيّ يتجرّأ على الاعلان عن العثور على بقايا صواريخ

اعتبر النائب نهاد المشنوق في مؤتمر صحفي عقده اليوم أن إنفجار المرفأ في بيروت قامت بها اسرائيل بشكل واضح وصريح وهذه نتيجة استنتاجات وقراءات واتصالات وواضح أننا أمام جريمة ضد الانسانية ولذلك لا يتجرّأ أحد على تبنّيها

وقال المشنوق: أي قاضٍ لبنانيّ يتجرّأ على الاعلان عن العثور على بقايا صواريخ بين الأشلاء والدمار؟ وأي قاضٍ يتجرّأ على الاعلان انّ حجم الانفجار هو 1350 طناً وليس 2750 وأين اختفت الـ1400 طن؟









وختم المشنوق: في المرة الماضية رشّحت نواف سلام لتشكيل الحكومة ولا زلت على ترشيحي وهو شخص محايد حقيقيّ ورصين وشجاع ولا أعتقد ان الرئيس الحريري سيُسمح له بتشكيل حكومة محايدين