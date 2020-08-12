أبناء أنطوان كرباج وزوجته: لاحترام خصوصيات العائلة

أصدر أبناء الفنان #أنطوان_كرباج وليد ورلى ومازن كرباج، وزوجته الزميلة لور غريب كرباج، بياناً توضيحياً لما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي عن حالة والدهم الصحية، مؤكدين أنّ “حبيبنا الغالي الممثل أنطوان كرباج، يعاني منذ ست سنوات مرض الزهايمر العضال، والذي يتطلب عناية طبية ومراقبة متخصصة بشكل يومي”.

وتابعت العائلة: “يقوم مركز رعاية المسنين في مشتسفى القديس جاوريوس (مستشفى الروم)، حيث ينزل أنطوان كرباج منذ شباط 2020، بالمتابعة الطبية وتأمين العناية اللازمة له”، مفضّلة “إبقاء الأمر في مكانه الصحيح حيث يجب أن يكون، أي ضمن النطاق العائلي والخاص. ولكن بعد أن نشرت وسائل الإعلام اللبنانية الخبر، اقتضت الحاجة منا إلى توضيح الأمر”، متوجهة بالشكر إلى كل محبي أنطوان كرباج من جمهور ومعجبين وصحافيين وعاملين في المجال الفني لحبهم وإخلاصهم ودعمهم لمسيرة أنطوان كرباج الفني طوال سنوات نجاحه”.









وختم البيان: “كل ما نرجوه اليوم هو احترام خصوصيات العائلة، متمنين دعمكم في هذا الإطار”.