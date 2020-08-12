وعكة صحية مفاجئة لبشار الأسد.. تعرّض لانخفاض في ضغط الدم أثناء إلقائه كلمة أمام البرلمان

ذكر التلفزيون الرسمي السوري، الأربعاء 12 أغسطس/آب 2020، أن رئيس النظام بشار الأسد أصيب بانخفاض في ضغط الدم لبضع دقائق، أثناء إلقائه كلمة أمام البرلمان، ثم استأنف كلمته بشكل طبيعي.

كما قالت الرئاسة السورية، إن بشار الأسد أصيب، الأربعاء، بهبوط ضغط طفيف أثناء حديثه أمام نواب مجلس الشعب.









أضافت الرئاسة السورية، في بيان لها، “في تمام الساعة السادسة والنصف مساء، على الإعلام الوطني ومنصات رئاسة الجمهورية على وسائل التواصل الاجتماعي، تتابعون كلمة رئيس النظام بشار الأسد أمام أعضاء مجلس الشعب”.

في تمام الساعة 6:30 مساء.. على الإعلام الوطني ومنصات رئاسة الجمهورية على وسائل التواصل الاجتماعي.. تتابعون كلمة السيد الرئيس بشار #الأسد أمام أعضاء #مجلس_الشعب والتي تخللها توقف لبضع دقائق ناتج عن حالة هبوط ضغط طفيفة أصابت السيد الرئيس قبل ان يعود ليستأنف الكلمة بشكل طبيعي pic.twitter.com/BcIoRfXOv9 — Syrian Presidency (@Presidency_Sy) August 12, 2020

كما أوضحت الرئاسة “تخلّل الكلمة توقف لبضع دقائق، ناتج عن حالة هبوط ضغط طفيفة أصابت رئيس النظام، قبل أن يعود ليستأنف الكلمة بشكل طبيعي”.

تجدر الإشارة إلى بشار الأسد، البالغ من العمر 55 عاماً، يحكم سوريا منذ وفاة والده حافظ الأسد عام 2000.

كانت وسائل الإعلام الرسمية قد أعلنت في وقت مبكر، الأربعاء، أن الأسد سيلقي كلمة أمام أعضاء مجلس الشعب عقب إجراء الانتخابات البرلمانية الشهر الماضي والتي ندد بها المراقبون من المعارضة والمستقلين باعتبارها مهزلة في بلد يخضع لحكم حزب البعث.

بينما أشارت وكالة رويترز إلى أنه قليلا ما تتحدث وسائل الإعلام الرسمية عن صحة الرئيس الذي يحكم بلدا يواجه انهيارا اقتصاديا وشهد حربا استمرت نحو عشر سنوات وأودت بحياة مئات الآلاف من الأشخاص وشردت ملايين آخرين.