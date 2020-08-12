السفير الروسي: نفضل تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة الحريري

إعتبر السفير الروسي ألكسندر زاسبكين انّ “سبب انفجار مرفأ بيروت هو الإهمال”، مضيفاً: “لا أؤمن بنظرية المؤامرة أو الخلفية السياسية للموضوع كما أستبعد فرضية الضربة الاسرائيلية”.

وقال في حديث الى “بيروت اليوم” عبر mtv: “لا موقف رسميّ روسيّ بشأن التحقيق الدولي بانفجار بيروت وبرأيي الشخصي الأولوية تعود الى موقف السلطات اللبنانية الرسمية من هذا الموضوع ومن الواضح ان موقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون هو انّ التحقيق يجب أن يكون لبنانياً ولا أتوقع التوجه الى مجلس الأمن في هذا الإطار”، مشيراً الى انّ “التحقيق الدولي ممكن أن يكون خطيراً والدليل على ذلك التحقيق في الأسلحة الكيميائية في سوريا”.









ورأى زاسبكين انّ الموقف الفرنسي الذي أعلنه الرئيس إيمانويل ماكرون بشأن العقد الجديد ليس واضحاً ولبنان بحاجة الى إصلاحات”.

وأضاف: “نفضّل أن تتشكل حكومة وحدة وطنية برئاسة سعد الحريري ووفق المعايير”، لافتاً الى انّ “حكومة دياب حاولت أن تدير الأزمة لكن الجميع اعترفوا انه حان الوقت لتغييرها ولا ضمانة بأن تكون الحكومة الجديدة فعّالة”، مؤكداً انّ “روسيا توافق على أي شكل من أشكال الحكومة آخذة بعين الاعتبار خصوصية لبنان”.