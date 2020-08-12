أبو فاعور: تدخلات من أعلى مواقع السلطة لأجل تعيين محقق عدلي مطواع

اعتبر عضو “اللقاء الديموقراطي” النائب وائل أبو فاعور ان “هناك تدخلات من أعلى مواقع السلطة لأجل تعيين محقق عدلي مطواع يدير التحقيق بما يرضي بعض المتورطين”.

أضاف في تصريح: “صدقية مجلس القضاء الاعلى على المحك بعيدا عن الاعتبارات الشخصية والسياسية، وحدها العدالة والقصاص العادل من كل المتورطين والمهملين ايا كانت مواقعهم ومسؤولياتهم وانتماءاتهم منذ تخزين المتفجرات في المرفأ حتى اليوم المشؤوم، وحدها تنصف الشهداء والمفقودين والجرحى والمتضررين وان كانت لا تعوض خسارتهم”.









وختم: “لا مسايرة لأحد ولا غطاء على احد ولا تستر على أحد ولا بديل من التحقيق الدولي”.