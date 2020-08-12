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بالفيديو… موقف إنساني لأعضاء فريق الإغاثة السعودية وهم يساعدون مسنة لبنانية في بيروت!

August 12, 2020

نشر الأمير سطام بن خالد آل سعود فيديو على حسابه على تويتر لاعضاء فريق الإغاثة السعودية وهم يساعدون إحدى المواطنات في بيروت بعد الفاجعة التي ألمت بالمدينة. وعكس الفيديو تقدير اللبنانيين للمملكة لوقوفها الدائم تاريخياً إلى جانب لبنان خلال كل الأزمات المتعاقبة.

وكان «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» قدم مواد غذائية عاجلة لأهالي المتضررين القاطنين في المناطق المجاورة لمرفأ بيروت، بموازاة وصول الطائرة الرابعة ضمن الجسر الجوي السعودي الذي يسيّره المركز لمساعدة المتضررين من انفجار مرفأ بيروت يوم الثلاثاء الماضي، وذلك إنفاذاً للتوجيهات الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود. وشملت المواد التي وُزعت أمس على 500 عائلة متضررة، سلالاً غذائية، وخبزاً، وتموراً، وحليباً. ويأتي ذلك في إطار المساعدات السعودية العاجلة المقدمة للمتضررين من حادثة انفجار مرفأ بيروت من أبناء الشعب اللبناني الشقيق. ووصلت إلى العاصمة اللبنانية بيروت أمس، رابع طائرة ضمن الجسر الجوي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، لمساعدة المتضررين من انفجار مرفأ بيروت.

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