بالفيديو… موقف إنساني لأعضاء فريق الإغاثة السعودية وهم يساعدون مسنة لبنانية في بيروت!

نشر الأمير سطام بن خالد آل سعود فيديو على حسابه على تويتر لاعضاء فريق الإغاثة السعودية وهم يساعدون إحدى المواطنات في بيروت بعد الفاجعة التي ألمت بالمدينة. وعكس الفيديو تقدير اللبنانيين للمملكة لوقوفها الدائم تاريخياً إلى جانب لبنان خلال كل الأزمات المتعاقبة.

ضمن الجهود الإغاثيه التي تقوم بها #السعودية لمساعدة أهلنا في #بيروت وهذه المواقف ليست بغريبة عن دولتنا فهي دائما حاضرة في العمل الإغاثي والإنساني وأيضا ليست بغريبة عن أبنائنا من احترام الكبير والعطف على الصغير فهذه هي تربيتنا ومبادئنا 🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦 #المملكة_العربية_السعودية_العظمى pic.twitter.com/t5XjOYctzk





— سطام بن خالد آل سعود (@sattam_al_saud) August 11, 2020

وكان «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» قدم مواد غذائية عاجلة لأهالي المتضررين القاطنين في المناطق المجاورة لمرفأ بيروت، بموازاة وصول الطائرة الرابعة ضمن الجسر الجوي السعودي الذي يسيّره المركز لمساعدة المتضررين من انفجار مرفأ بيروت يوم الثلاثاء الماضي، وذلك إنفاذاً للتوجيهات الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود. وشملت المواد التي وُزعت أمس على 500 عائلة متضررة، سلالاً غذائية، وخبزاً، وتموراً، وحليباً. ويأتي ذلك في إطار المساعدات السعودية العاجلة المقدمة للمتضررين من حادثة انفجار مرفأ بيروت من أبناء الشعب اللبناني الشقيق. ووصلت إلى العاصمة اللبنانية بيروت أمس، رابع طائرة ضمن الجسر الجوي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، لمساعدة المتضررين من انفجار مرفأ بيروت.