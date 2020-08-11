روكز: لتبقى الناس في الساحات… المشوار طويل

شدد النائب شامل روكز في حديث لقناة الـ “الحرة” على أن “موضوع التحقيق لن يُترك فهذا حدث كبير وآثاره ضخمة جداً والناس موجودة بالشارع للتأكد من الوصول الى نتائج”، لافتاً الى “أنني مع مبادىء الثورة ومع ان يعبر الشعب اللبناني عن غضبه ولكن الدخول الى الوزرات كان في غير وقته ولا يمكن ان يأتي بمردود خاصة وان اشتباكاً حصل مع الجيش وبالنسبة لنا الجيش خط أحمر”.

وقال: “كان يجب على الحكومة ان تستقيل منذ اللحظة الأولى كما كان يجب اقالة كل المسؤولين المباشرين عن المرفأ وكل ادارة مرفأ بيروت”.









وتمنى أن “تبقى الناس في الساحات لأن المشوار طويل للوصول الى دولة المؤسسات”، مشدداً على أن “يجب أن تحظى الحكومة الجديدة بصلاحيات استثنائية لكي تعمل بسرعة”.

وشدد على أن “مطلوب اجراء استشارات سريعة وتأليف حكومة مستقلين بسرعة والتحضير لقانون انتخابي جديد”، معتبراً أن “قانون الانتخاب يجب ان يمثل الشعب اللبناني بشكل صحيح فالقانون الحالي فيه الكثير من الثغرات”.

وأكد أن “في هذا الظرف المطلوب من جميع القوى السياسية تحمل مسؤولياتها وتكاتفها حول حكومة مستقلة”، لافتاً الى أن “فرنسا فتحت ثغرة مهمة جداً خاصة في ظل الحصار الاقتصادي والنقدي على لبنان وهذه الثغرة جعلت المجتمع الدولي يقدّم الدعم للشعب اللبناني”.